Un 2019 da incorniciare per la Virtus Reggio Ginnastica

31 Dicembre 2019 18:44

Un meraviglioso 2019 per la Società Ginnastica Virtus Reggio che, con il consueto saggio Natalizio, chiude brillantemente un anno significativo .La societa’ infatti ha appena festeggiato 40 anni di attività sportiva organizzando a tal proposito lo scorso Giugno un Gran Gala’ di Ginnastica Ritmica presso il Palapentimele di Reggio Calabria.Tale evento,che ha registrato la presenza di oltre 2.000 persone,ha mostrato ancora una volta una delle eccellenze reggine e ha visto la partecipazione di tutte le allieve Virtussine che si sono susseguite in straordinarie e incantevoli coreografie realizzate dalla Tecnica federale, prof.ssa Carmen Loprevite, che ha sbalordito il pubblico presente dando prova ancora una volta di grande professionalità e spiccata creatività.Tanta commozione e gioia anche per i due pilastri della Virtus,il Presidente prof.Rocco Loprevite, e la pluripremiata Direttrice tecnica,prof.ssa Rina Albanese che durante la serata hanno rivissuto i lunghi anni trascorsi in palestra con intere generazioni del comprensorio Reggino.

Un anno significativo anche per gli Ori conquistati alle Finali Nazionali a Rimini ,ma soprattutto per l’indimenticabile partecipazione con un gruppo ristretto di ginnaste alla Gymnaestrada Mondiale rappresentando l’Italia ,unica società calabrese ad aver preso parte a tale evento,ulteriore onore e vanto per dirigenti, tecnici e ginnaste. Oltre i successi sportivi ed umani,molte la partecipazioni a manifestazioni e spettacoli importanti ai quali la Virtus e’ stata chiamata a partecipare. Tra tutti,il Gran Gala’ per la celebrazione dei 150 anni della Federazione Ginnastica d’Italia svoltosi a Napoli lo scorso Dicembre alla presenza di autorità illustri del mondo della ginnastica.Chiusura in bellezza quindi e tanta soddisfazione per Il presidente Loprevite, Rina, Carmen, il vicepresidente Enzo Costantino e la dott.ssa Silvana Marrapodi,preziosa collaborazione della Virtus da qualche anno

