Sicula Leonzio-Reggina, l’annuncio in diretta: “678 biglietti venduti nel settore ospiti!””

12 Dicembre 2019 11:34

Sicula Leonzio-Reggina: si attende lo sblocco del Gos in giornata, ma nel frattempo arriva il dato dei biglietti venduti per domenica

La Reggina vola e si appresta a giocare l’ultima gara del girone d’andata. Obiettivo? Vincere, ovviamente, chiudendo da imbattuta al giro di boa e conseguendo l’undicesimo successo di fila. La trasferta è alla portata, in casa di una Sicula Leonzio partita con ben altre aspettative alla vigilia.

A tal proposito, come già fatto presente negli ultimi giorni, sale la febbre amaranto in vista di Lentini. Ci sarà un muro di tifosi a sostenere Corazza e compagni, come dimostrano i quasi 500 biglietti venduti martedì, a poche ore dall’apertura della prevendita poi bloccata. Serve infatti il via libera del Gos.

A dare delucidazioni in merito, ai microfoni di ‘Buongiorno Reggina’, su Reggina Tv, è il giornalista di Tris Siracusa Michele Spinella: “Il dottore Gallo – afferma – responsabile Gos del commissariato di Lentini, mi ha riferito che alle 15 ci sarà la riunione del Gos e alle 17 verrà sbloccato nuovamente il servizio su Vivaticket. In questo momento, il dato statistico è di 678 biglietti già venduti nel settore ospiti. La capienza massima accordata è di 1168 posti a sedere”.

Valuta questo articolo