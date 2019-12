Sicula Leonzio-Reggina, riprende la vendita dei biglietti per il settore ospite: obiettivo sold-out

12 Dicembre 2019 17:02

La Reggina si prepara per la sfida di campionato contro la Sicula Leonzio, novità importanti sul fronte biglietti per il settore ospite

Cresce sempre di più l’attesa per la partita di campionato tra Sicula Leonzio e Reggina, gli amaranto sono alla ricerca dell’undicesima vittoria consecutiva con l’obiettivo di provare ad allungare ulteriormente in classifica, nel frattempo arrivano importanti aggiornamenti sul fronte biglietti. “La Sicula Leonzio comunica, in seguito alle disposizioni espresse dal GOS in data odierna, la ripresa della vendita dei tagliandi di accesso al settore ospiti per la gara Sicula Leonzio-Reggina in programma domenica 15 dicembre ore 17:30. Si ricorda, pertanto, che la vendita dei titoli d’accesso al settore è disponibile sul sito vivaticket e nei punti vendita abilitati, nel numero di 628 tagliandi disponibili al prezzo di 12€ (senza obbligo di tessera del tifoso). È possibile consultare i punti vendita della provincia di Reggio Calabria sul portale Vivaticket.

N.B. Non sarà possibile acquistare i biglietti del settore ospiti presso il “Sicula Trasporti Stadium” il giorno stesso della gara. Pertanto, al fine di evitare spiacevoli disagi, si invitano i sostenitori ospiti ad arrivare a Lentini già muniti di tagliando. Sarà comunque possibile, il giorno della gara, acquistare i biglietti degli altri settori dello stadio”.

Valuta questo articolo