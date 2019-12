Sicula Leonzio-Reggina, la probabile formazione amaranto: novità in tutti i reparti?

14 Dicembre 2019 16:08

La Reggina si prepara per la partita di campionato contro la Sicula Leonzio, la probabile formazione della squadra di Mimmo Toscano

Cresce sempre di più l’attesa in casa Reggina, la squadra di Mimmo Toscano sta disputando una stagione entusiasmante e non ha intenzione di fermarsi. Gli amaranto sono reduci dal successo contro la Viterbese grazie ad un calcio di rigore siglato da Denis nel finale e adesso non hanno intenzione di fermarsi e provare ad allungare ancora in classifica. Adesso l’ostacolo Sicula Leonzio, squadra nettamente inferiore dal punto di vista tecnico ma che non deve essere sottovalutata, la Reggina è reduce da 10 vittorie consecutive ed è ancora imbattuta in campionato. Toscano non potrà contare sullo squalificato Loiacono, per il resto c’è l’imbarazzo della scelta, in particolar modo potrebbe esserci un cambio anche a centrocampo con Rubin che scalpita, potrebbe rifiatare Rolando. Denis in leggero vantaggio su Reginaldo per far coppia con Corazza.

Sicula Leonzio-Reggina, la probabile formazione amaranto

Reggina (3-4-1-2): Guarna, Blondett, Bertoncini, Rossi, Garufo, De Rose, Bianchi, Rubin, Bellomo, Corazza, Denis. All. Toscano

Valuta questo articolo