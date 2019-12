Sicula Leonzio-Reggina, nave speciale per i tifosi amaranto [INFO]

14 Dicembre 2019 11:55

Istituita una nave speciale per i tifosi della Reggina che domani raggiungeranno Lentini per la gara contro la Sicula Leonzio

Una nave speciale per i tifosi amaranto (già in 1000 ma si è vicini al sold out) che raggiungeranno Lentini per la gara di domani tra Sicula Leonzio e Reggina. E’ quanto appena comunicato dalla società amaranto attraverso il proprio sito ufficiale. Di seguito, la nota.

“La Reggina informa che domani 15 dicembre sarà possibile raggiungere Lentini con una nave speciale.

La prima partirà alla volta di Messina alle ore 13.20 (raduno ore 13) da Villa San Giovanni per Rada San Francesco, la seconda nave a seguire.

Il ritorno è previsto per le ore 21 da Rada San Francesco per Villa San Giovanni. La seconda nave partirà successivamente.

Al fine di agevolare la trasferta, si consiglia vivamente di usufruire del servizio istituito (a pagamento)”.

