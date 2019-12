Sicula Leonzio-Reggina 1-1 live: pareggio immediato, in gol Denis per gli amaranto! [FOTO E VIDEO]

15 Dicembre 2019 19:09

Sicula Leonzio-Reggina live, si gioca il match della 19ª giornata del campionato di Serie C Girone C: formazioni ufficiali, risultato, cronaca e partita in diretta

Sicula Leonzio Reggina live – Che spettacolo al “Sicula Trasporti Stadium” di Lentini, si gioca Sicula Leonzio-Reggina per la 19ª giornata di campionato. Banco di prova importante per la banda di mister Domenico Toscano, che vuole chiudere a tutti i costi il girone d’andata con una nuova vittoria. Gli amaranto sono accompagnati da circa un migliaio di tifosi, arrivati dalla vicina Calabria per sostenere la propria squadra. I padroni di casa allenati da Giovanni Bucaro sono al penultimo posto della classifica, in piena lotta per non retrocedere, cercano fondamentali punti salvezza di fronte al proprio pubblico. Sarà dunque una partita divertente, segui il live su StrettoWeb.com!

72′ Quarto cambio per Toscano ed adesso la Reggina è super offensiva: Reginaldo prende il posto di Bertoncini.

65′ PAREGGIO IMMEDIATO DELLA REGGINA!!!!! GERMAAAAAN DENIIIIISSSS FIRMA IL PAREGGIO CON UN OTTIMO COLPO DI TESTA. IL CROSS PERFETTO DISEGNATO DI RIVAS!

63′ SPIAZZATO GUARNA! SCARDINA PORTA IN VANTAGGIO I SICILIANI.

62′ CALCIO DI RIGORE PER LA SICULA LEONZIO. IL FALLO E’ DI ROLANDO CHE VIENE AMMONITO.

61′ Primo cambio per la Sicula: esce un ottimo Bollino, entra col numero 27 Vitale.

57′ Tripla sostituzione per il tecnico Toscano. Entrano Rolando, Rivas e Sounas. Sostituiti Rubin, Bianchi e Bellomo.

56′ PALO DI CORAZZA! L’attaccante servito da Bellomo fa tremare la porta. L’arbitro comunque aveva fermato il gioco per off-side…

49′ Cartellino giallo anche per Sosa. L’arbitro ha aspettato la fine dell’azione per sanzionarlo.

46′ Non sono passati neanche trenta secondi dalla battuta e Guarna subito chiamato ad un grande intervento su tiro pericoloso di Palermo dalla destra. Il portiere la respinge in angolo.

46′ Rientrano in campo le squadre. Stavolta è la Reggina a battere il calcio d’inizio.

45′ Finisce così il primo tempo. Sicula Leonzio-Reggina tornano negli spogliatoi sul risultato di 0-0.

45′ CHE PECCATO! REGGINA ANCORA VICINA AL GOL: IL TRAVERSONE TAGLIATO DI RUBIN E’ PRECISO SULLA TESTA DI DENIS, L’ATTACCANTE PERO’ MANDA ALTO SULLA TRAVERSA.

40′ Cross di Bariti, colpo di testa di Petta, para con qualche difficoltà Guarna. Ma che pericolo corso per la Reggina!

38′ Anche Garufo finisce sul taccuino dell’arbitro, duro intervento sull’avversario.

33′ Niente da fare, la punizione calciata da Denis sbatte sulla barriera.

32′ Primo ammonito del match è il difensore Petta. Il gomito è troppo alto secondo l’arbitro Colombo della sezione di Como. Sarà un’ottima occasione per passare in vantaggio.

29′ Sale il pressing amaranto adesso. Su calcio d’angolo di Bellomo la palla sfila senza che nessuno riesca a spingerla dentro.

26′ Splendido lancio di De Rose a servire Garufo sulla corsa. Il cross del terzino diventa un tiro, che brivido per il portiere Nordi! Amaranto ad un passo dal vantaggio…

23′ Episodio dubbio in area siciliana, la Reggina reclama un calcio di rigore: l’arbitro però fa chiaro gesto di continuare.

20′ Punizione dalla destra per i bianconeri, ma il cross di Bollino è del tutto sballato e l’azione sfuma.

12′ Partita molto equilibrata, si gioca molto a centrocampo.

5′ Spingono i padroni di casa, De Rosa blocca un tiro che sarebbe potuto diventare pericoloso.

1′ Partiti! E’ la Sicula Leonzio a muovere per prima il pallone. La Reggina è col classico completo amaranto!

Le squadre sono in campo per il riscaldamento. Intanto il settore ospiti è già gremito di tifosi, splendido colpo d’occhio fornito dai tifosi della Reggina. E non solo: nelle tribune riservate al pubblico di casa sono presenti molti tifosi con la sciarpa amaranto! Sono 1321 i supporters a sostegno della squadra di Toscano.

Sicula Leonzio-Reggina, le formazioni ufficiali

Ecco le formazioni ufficiali del match:

SICULA LEONZIO (3-5-2): Nordi; Sosa, Petta, Tafa; Bariti, Sabatino, Palermo, Megelaitis, Maimone; Bollino, Scardina.

REGGINA (3-4-1-2): Guarna, Blondett, Bertoncini, Rossi, Garufo, De Rose, Bianchi, Rubin, Bellomo, Corazza, Denis.

