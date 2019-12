17 Dicembre 2019 18:25

Arrivano le sanzioni del giudice sportivo dopo il concitato finale di Sicula Leonzio-Reggina: tutti i dettagli

Non è passato inosservata, al giudice sportivo, la sfuriata del presidente della Sicula Leonzio Leonardi, imbufalito al triplice fischio, come dimostrato anche dalle parole pronunciate in sala stampa nel post partita. Per lui, però, sono arrivate inibizione e multa. Fermato fino a tutto il 20 febbraio 2020, mentre l’ammenda è di 1000 euro. Multata anche la Reggina (2000 euro). Nessuno squalificato tra le fila amaranto, che ritrovano Loiacono dopo il turno scontato proprio in casa della Sicula.

Valuta questo articolo