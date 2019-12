Reggina, la festa dei tifosi amaranto! Delirio fuori dallo stadio: “E tanto già lo so…” [VIDEO]

15 Dicembre 2019 21:24

La festa dei tifosi amaranto fuori dallo stadio dopo la vittoria della Reggina in casa della Sicula Leonzio allo scadere

I tifosi amaranto stanno letteralmente sognando, forse anche di più rispetto a quanto si potevano aspettare. La Reggina vince la sua ennesima partita, l’undicesima: soffrendo, questa volta, ma così è più bello. Per tutti. Non solo per la squadra, ma anche per i tifosi appunto, premiati dopo essere arrivati in massa al Sicula Trasporti Stadium. Più di mille sostenitori ad assiepare le tribune dello stadio di Lentini, la band di Toscano oggi ha giocato in casa.

E può esplodere di gioia quando Reginaldo, al 95′, sale in cielo e mette dentro la rete dell’1-2 che regala i tre punti alla sua compagine. Tutta la squadra va ad esultare sotto il settore ospiti, calciatori e tifosi letteralmente in delirio. Ma la festa dei “mille” non finisce sul terreno di gioco, bensì procede anche fuori dagli spalti, dove parte il coro che accompagna la squadra da qualche gara: “E tanto già lo so che l’anno prossimo gioco di sabato”.

