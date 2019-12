Sicula Leonzio-Reggina, i convocati di mister Toscano: out in 6

14 Dicembre 2019 13:36

Il tecnico amaranto Domenico Toscano ha diramato la lista ufficiale dei convocati per la gara di domani tra Sicula Leonzio e Reggina

Vigilia di Sicula Leonzio-Reggina. C’è grande attesa tra i tifosi per la gara di domani. Un’attesa quasi spasmodica, ansiosa, ma ‘piacevole’. La squadra amaranto è tornata a far divertire, entusiasmare, sognare. Non si vede l’ora che arrivi domenica. Una sensazione che non si provava da tempo.

Domani De Rose e compagni sono attesi dalla trasferta di Lentini, teatro delle gare della squadra attualmente penultima nel girone C di Serie C. La società amaranto ha comunicato di aver istituito una nave speciale per i circa 1000 tifosi che raggiungeranno la Sicilia. Nel frattempo, il tecnico Toscano, dopo aver parlato in conferenza, ha diramato la lista dei convocati. Gli indisponibili sono quelli annunciati dallo stesso allenatore e che questa settimana non hanno lavorato con il resto del gruppo: Marchi, Bresciani, De Francesco e Doumbia. Squalificato Loiacono. Questo l’elenco completo.

Portieri: Farroni, Guarna.

Difensori: Bertoncini, Blondett, Garufo, Gasparetto, Rolando, Rossi, Rubin.

Centrocampisti: Bianchi, De Rose, Mastour, Paolucci, Rivas, Salandria, Suonas.

Attaccanti: Bellomo, Corazza, Denis, Reginaldo.

