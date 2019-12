Reggina, l’entusiasmo che contagia! Prevendita da poco aperta, ma i numeri sono impressionanti: a Lentini sarà muro amaranto

10 Dicembre 2019 18:02

Al Sicula Trasporti Stadium sarà muro amaranto! Entusiasmo contagioso in vista della trasferta di domenica, dato biglietti venduti impressionante

Un entusiasmo che cresce, un entusiasmo che contagia. La Reggina continua a vincere e a macinare record, i tifosi amaranto lo sanno, sono tornati a sognare e hanno risposto con ottimi numeri in questo inizio di stagione. Non solo in casa, però, ma anche in trasferta. E sarà così pure a Lentini, domenica: avversaria la Sicula Leonzio nell’ultima partita del girone d’andata. I ragazzi di Toscano hanno fame e, nonostante la decima vittoria di fila, vogliono continuare a lasciare briciole agli avversari mantenendo un largo distacco sulla seconda.

Corazza e compagni, domenica, anche se in trasferta in realtà saranno in casa: il dato sui biglietti venduti, a poche ore dall’apertura della prevendita, è impressionante. Su circa 1100 biglietti disponibili, infatti, ne sono stati staccati quasi la metà: poco meno di 500. Facile prevedere il pienone, al Sicula Trasporti Stadium sarà muro amaranto.

Valuta questo articolo