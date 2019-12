Sicula Leonzio-Reggina, aggiornamento biglietti venduti per il settore ospiti: manca poco al sold out!

13 Dicembre 2019 10:34

Solito muro amaranto anche a Lentini: per Sicula Leonzio-Reggina, De Rose e compagni non saranno soli. Anzi…

Poco più di due giorni a Sicula Leonzio-Reggina, poco più di due giorni alla chiusura di metà cerchio di un girone che ha visto gli amaranto dominare in lungo e in largo. Solo 4 pareggi, poi solo vittorie. Una macchina, quella di Toscano. Gol fatti (tanti), gol subiti (pochissimi), miglior attacco della terza serie e miglior difesa insieme a qualche altra. + 9 sulla seconda e +10 su Bari, Ternana e Potenza. Ma guai ad abbassare la guardia, il tecnico e la squadra lo sanno bene. Manca ancora tutto il girone di ritorno, con in mezzo il mercato invernale, e le insidie sono sempre dietro l’angolo.

A partire da una trasferta, quella di Lentini, solo “apparentemente” semplice. Non inganni la posizione in classifica dei siciliani (penultimi) e i numerosi risultati negativi. L’avversario di domenica, alla vigilia del campionato, partiva con ben altre aspettative. Quindi, come ribadito, servirà mantenere alta l’attenzione per portare a casa l’ennesimo risultato positivo.

De Rose e compagni non saranno soli, anzi. E’ come se giocassero in casa. Negli ultimi giorni vi abbiamo tenuto aggiornati sulla situazione relativa alla vendita dei biglietti per il settore ospiti del Sicula Trasporti Stadium. Prevendita aperta martedì e subito quasi 500 tagliandi staccati. Numero che ha sorpreso un po’ tutti e che ha portato ad un iniziale blocco della vendita. Si è atteso il via libera del Gos, sbloccatosi ieri, per offrire nuovamente il servizio. E la gente amaranto ha continuato a rispondere presente. Nel momento in cui scriviamo, infatti, i biglietti venduti sono oltre il 900. Prossimo obiettivo, chiaramente, quota 1000. Ma è facile pensare che, i 1168 posti disponibili, verranno occupati tutti anche con largo anticipo rispetto alle 17.30 di domenica. Muro amaranto anche a Lentini.

