La Sicula Leonzio rincara la dose, il post su Instagram: “decisioni arbitrali a senso unico” [FOTO]

16 Dicembre 2019

La Sicula Leonzio non ci sta. La squadra siciliana non accetta la sconfitta contro la Reggina e torna a criticare l’arbitraggio con un post su Instagram

La Reggina ha superato in trasferta la Sicula Leonzio. Decisivo un gol di Reginaldo all’ultimo respiro per l’1-2 amaranto (di Denis l’altra rete). I siciliani hanno iniziato a lamentarsi dell’arbitraggio già nell’immediato post-partita. In particolare, il presidente Giuseppe Leonardi ha parlato di decisioni a senso unico, di squadre di blasone o con bacini di utenza superiori favorite. Parole che non sono andate giù ai tifosi della Reggina. La Sicula Leonzio ha lamentato una marcata severità per la seconda ammonizione a Sosa nel primo minuto di recupero. I siciliani, rimasti in 10, hanno capitolato sul colpo di testa al fotofinish di Reginaldo.

Dopo la sfuriata del presidente Leonardi, il tutto sembrava essere rientrato. E invece..sul profilo Instagram della Sicula Leonzio le lamentele sono continuate. Si parla di direzione di gara a senso unico, di espulsione generosa, di un rigore negato ai padroni di casa. Difficile comprendere i motivi di una tale rabbia, dettata perlopiù dalla frustrazione per aver perso in zona Cesarini dopo aver disputato un’ottima partita. Certo vedere lamentele così esplicite da parte di una società professionistica fa riflettere. A volte servirebbe un po’ di buon senso e di dignità. Dignità nel perdere e accettare la sconfitta, dignità nel commentare alcuni episodi. La dignità che ha mostrato sul campo la squadra siciliana e che, invece, non ha palesato la società. In basso il post della Sicula sul profilo ufficiale Instagram.

