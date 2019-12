Sicilia: ok commissione Bilancio a ddl Zfm e riprogrammazione fondi Fsc e Patto per Sud

3 Dicembre 2019 19:02

Palermo, 3 dic. (Adnkronos) – Via libera, all’unanimità, della Commissione Bilancio dell’Ars al ddl per l’istituzione delle zone franche montane in Sicilia e alla riprogrammazione delle risorse Fsc e del Patto per il Sud. Ad annunciarlo è il presidente della Commissione Riccardo Savona.

“L’istituzione delle Zone franche montane in Sicilia – ha detto Savona – le agevolazioni e gli aiuti fiscali e tributari sono indispensabili per frenare la desertificazione socio-economica e di spopolamento di quasi un terzo dei comuni isolani, già in forte crisi e in attesa di aiuti concreti per dare una scossa a queste aree svantaggiate e tracciare una nuova linea per i cittadini di queste zone impervie. Adesso il provvedimento dovrebbe arrivare in Aula per l’approvazione finale. Alla stessa stregua è stata votata la risoluzione all’unanimità della riprogrammazione dei fondi Fsc e Patto per il Sud essenziali per lo sviluppo della nostra isola”.

