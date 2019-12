Sicilia, Musumeci: “Rimpasto? Forse la prossima estate”

18 Dicembre 2019 19:32

Sicilia, Musumeci: “Io ricandidato? Penso a fare bene il mio lavoro, non ho la presunzione a pensare alla mia ricandidatura senza la certezza di avere fatto bene“

“Il rimpasto non si fa perché lo dice il calendario, ma perché lo detta il buonsenso. Abbiamo ritenuto che il rimpasto nella scorsa estate non fosse necessario. A maggio o a giugno, quando saremo a metà mandato, è probabile che faremo qualche piccolo ritocco”. Lo ha detto il presidente della Regione siciliana Musumeci parlando con i giornalisti a Palazzo Orleans. E in merito ad un’eventuale ricandidatura alle prossime elezioni regionali in Sicilia, Musumeci ha affermato: “Io ricandidato? Penso a fare bene il mio lavoro, non ho la presunzione a pensare alla mia ricandidatura senza la certezza di avere fatto bene”.

Valuta questo articolo