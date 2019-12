Sicilia, Mancuso: “Chi è uscito da Forza Italia non aveva nulla in comune con i valori del nostro Partito”

16 Dicembre 2019 09:56

Mancuso: “Forza Italia è davvero un’opportunità per chi vuole ricominciare a mettere al centro del dibattito la Sicilia e i siciliani”

“In merito alla fuoriuscita di alcuni deputati da Forza Italia, io li chiamerei ‘fuori entrati’. Certo, persone rispettabilissime, ma che nulla hanno a che fare con la storia del nostro partito in Sicilia. Caronia, Lentini, Genovese, non possiedono il pedigree che possa ricondurli a Miccichè o al presidente Berlusconi”. Così in una nota il deputato di Forza Italia al Parlamento Siciliano, on. Michele Mancuso.

“Cosa diversa è la cara Rossana Cannata che inizia e cresce in Forza Italia ma nonostante ciò decide di cambiare casacca. Oggi più che mai – conclude il Parlamentare – la Sicilia ha bisogno di tornare a ragionare con spirito moderato e soprattutto con rispetto delle Istituzioni e dei ruoli. Credo che Forza Italia sia davvero un’opportunità per chi vuole ricominciare a mettere al centro del dibattito la Sicilia e i siciliani. I mesi futuri saranno caratterizzati dalla necessità di collaborazione e di rilancio delle tematiche più importanti come lavoro, infrastrutture e affezione alle categorie disagiate. Noi ci siamo e faremo valere la nostra voce dentro le Istituzioni. Dialogo, questa è la chiave di volta per una vera ripresa”.

