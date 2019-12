Sicilia, M5S all’Ars: “Ok dalla seconda commissione all’assestamento di bilancio, si acceleri ora su quello provvisorio”

27 Dicembre 2019 19:48

I deputati M5S: “non è tollerabile che la Sicilia resti ancora senza bilancio, ancorché provvisorio”

“Ok dalla commissione Bilancio all’assestamento di bilancio 2019, si acceleri ora su quello provvisorio, sia veloce e snello”. Lo affermano i deputati M5S all’Ars, componenti della commissione Bilancio, Luigi Sunseri, Sergio Tancredi e Stefano Zito, a conclusione della seduta di oggi della seconda commissione di palazzo dei Normanni.

“A tre giorni dalla fine dell’anno – dicono i deputati – attendiamo ancora il bilancio provvisorio, auspichiamo che si pigi pesantemente sull’acceleratore per farlo arrivare in tempi brevi all’Ars per darci la possibilità di valutarlo e votarlo, visto che non è tollerabile che la Sicilia resti ancora senza bilancio, ancorché provvisorio. Oltre che veloce ci aspettiamo che sia snello e pulito, senza richieste assurde da parte degli assessori. Sin da ora, comunque, non possiamo fare a meno di esprimere grande preoccupazione per i tanti capitoli azzerati nel bilancio di previsione 2019-2021 relativamente al 2020”.

