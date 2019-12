Sicilia, dalla Regione fondi per i libri di testo e borse di studio per gli studenti

16 Dicembre 2019 17:01

Sicilia, i fondi sono destinati alle famiglie con un Isee inferiore ai 10.632,94 euro. Le somme saranno ripartite direttamente dai Comuni

In arrivo 7 milioni ai comuni siciliani per il rimborso delle spese sostenute nell’anno 2017-2018 per l’acquisto dei libri di testo per studenti delle scuole superiori e medie. I fondi sono destinati alle famiglie con un Isee inferiore ai 10.632,94 euro. Le somme saranno ripartite direttamente dai Comuni. “Lavoriamo per garantire alle famiglie siciliane il massimo sostegno possibile – spiega l’assessore regionale Roberto Lagalla – abbiamo superato i ritardi accumulati, anche se con il nuovo anno sarà necessario intervenire sull’informatizzazione delle procedure per garantire tempi più celeri e prevenire situazioni come quelle rinvenute negli ultimi anni. Manteniamo quindi la massima attenzione sulla scuola e auspico che gli enti locali coinvolti nei processi di erogazione dei contributi riescano ad operare efficacemente nell’interesse degli studenti e delle loro famiglie”. Inoltre a breve saranno erogate le borse di studio destinate agli studenti degli istituti superiori, assegnate sempre secondo parametri ISEE, relative all’anno 2018/2019: le borse complessivamente saranno 22.788, del valore di 210,65 euro ciascuna, per un ammontare complessivo di 4.800.00,00 milioni di euro. Dal 2020, le somme verranno erogate direttamente dal Ministero dell’Istruzione agli aventi diritto, secondo ripartizione predisposta dalla Regione Siciliana.

Valuta questo articolo