Sicilia, Faraone: “Musumeci firma cambiali in bianco per Salvini”

20 Dicembre 2019 22:18

Sicilia, Faraone: “Sui conti della Regione pronti a dare una mano, ma non per galleggiare”

“Musumeci si lamenta per i conti della Regione siciliana e contestualmente firma cambiali in bianco a Salvini per dare consenso alla riforma per le autonomie senza preoccuparsi minimamente delle sorti della Sicilia: io ci vedo una grande contraddizione. E andato a Pontida e ha svenduto la Sicilia a Salvini firmando progetti autonomisti che danneggiano l’isola“. A dirolo è il capogruppo di Italia Viva al Senato Davide Faraone. “Se ci sono problemi nelle casse della Regione, e se c’è un’idea di riforme– aggiunge Faraone- noi siamo al governo nazionale e siamo disponibili a dare una mano sia a Roma che all’Ars. Se invece il tema è galleggiare e chiedere di aprire il rubinetto senza cambiare nulla, noi non ci stiamo”.

