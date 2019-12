Sicilia: da governo Musumeci 60 mln per potenziamento Centri impiego (2)

17 Dicembre 2019 18:08

(Adnkronos) – La delibera della giunta prevede, tra l’altro: l’istituzione di un servizio costante di vigilanza, sia per le città metropolitane che per i Cpi di piccole dimensioni, dove si sono manifestate maggiori criticità (5milioni di euro la spesa prevista); l’aggiornamento dell’attuale piattaforma informatica per un efficace dialogo con le altre Regioni oltre che con l’Inps (8 milioni di euro le risorse appostate); il riordino del sistema di arredo dei Centri per l’impiego anche in previsione delle nuove assunzioni (10 milioni di euro); la manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali dove in atto sono allocati i Cpi (20 milioni di euro); la ricerca di nuovi locali (5 milioni di euro).

Per la riattivazione dell’Osservatorio del mercato del lavoro sono stati destinati 500mila euro. “Un organismo essenziale ‘ spiega l’assessore Scavone – che, mettendo in rete tutti i soggetti/enti istituzionali, avrà lo scopo di monitorare i dati relativi all’andamento delle aziende, di valutare eventuali situazioni di crisi e pre-crisi delle stesse, di analizzare le tendenze e le evoluzioni del mondo del lavoro nonché delle professioni e di approfondire gli aspetti della sicurezza dei luoghi di lavoro”.

