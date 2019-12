Sicilia, costringe la compagna a mangiare fango e la massacra di botte: arrestato

20 Dicembre 2019 22:30

In preda alla gelosia picchia e umilia la compagna, arrestato 37enne in Sicilia

Sequestro di persona aggravato, violenza sessuale aggravata, lesioni personali aggravate, minacce e percosse nei confronti della compagna 48enne. Sono queste le accuse nei confronti di un 37enne arrestato dalla Polizia di Stato a Pachino, in Sicilia. Il Gip Andra Migneco ha emesso l’ordinanza di custodia cautelare in carcere, su richiesta del pm Marco Dragonetti. Il 37enne, secondo quanto emerso, avrebbe più volte picchiato e umiliato la compagna per futili motivi. In preda alla gelosia verso l’ex compagno della donna avrebbe picchiato la donna in una campagna, prendendola a calci e colpendola con un oggetto di ferro, causandole una frattura lacero contusa al capo. L’uomo inoltre l’avrebbe picchiata costringendola a strisciare per terra e a mangiare fango.

