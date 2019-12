Sicilia: commissioni Ars con Musumeci su caro voli, ‘introdurre tetto per costo biglietti’

3 Dicembre 2019 14:26

Palermo, 3 dic. (Adnkronos) – “La strategia è introdurre un tetto massimo al costo dei biglietti: dobbiamo garantire il diritto dei siciliani ad essere isolani e non isolati”. Così i presidenti delle Commissioni Ambiente, Ue e Statuto dell’Ars Giusi Savarino, Giuseppe Compagnone e Elvira Amata intervengono sulla questione del caro voli da e per la Sicilia. I presidenti hanno annunciato che “a breve, per rafforzare l’azione del governo regionale e coinvolgere tutte le forze politiche” porteranno in Aula “un testo condiviso”.

“Il presidente Musumeci è in attesa dell’ok da Roma per avviare la continuità territoriale anche per gli aeroporti di Palermo e Catania – dice Savarino – Il riconoscimento dei famosi oneri di servizio pubblico, condizione necessaria per ottenere la continuità territoriale, parte dall’avvio di una conferenza di servizi ad opera del presidente della Regione che deve essere però delegato dal ministro ai Trasporti. Al momento si attende quindi la delega dal ministro De Micheli”.

