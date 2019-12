28 Dicembre 2019 20:56

Il vicepresidente della Regione Armao: ” Lunedì si approva in giunta l’esercizio provvisorio 2020 per due mesi. Alla Sicilia non si può chiedere di più”

“Approvati dall’ARS il Rendiconto parificato del 2018 e l’Assestamento di bilancio 2019. Lunedì si approva in giunta l’esercizio provvisorio 2020 per due mesi. Pur di fronte ad una situazione finanziaria difficile andiamo avanti. Ma alla Sicilia non si può chiedere di più, basta alla degradazione dei diritti sociali. Abbiamo già dato. Il governo nazionale deve chiudere il negoziato finanziario entro febbraio“. Lo scrive, sui social, il vicepresidente della Regione siciliana Gaetano Armao.

