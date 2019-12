Sicilia, a 9 anni vende le stelle di Natale in strada: denunciati i genitori

29 Dicembre 2019 13:45

Sicilia: bambino stava sul ciglio della strada insieme a un ragazzino di 15 anni, genitori denunciati

Gli agenti di Polizia li hanno sorpresi in strada: un bambino di 9 anni e un ragazzino di 15 che vendevano stelle di Natale. È accaduto in via Librino a Catania, dove i genitori, convocati sul posto, sono stati denunciati per impiego di minori e invasione di terreni. I due ragazzini stavano sul ciglio della strada, col rischio di essere travolti dalle auto. La Polizia di Stato segnalerà quanto riscontrato alla Guardia di finanza, Polizia locale, Servizi Sociali del Comune, Ufficio delle entrate, Inps, Polizia locale e Asp Spresal (Servizio di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro).

Valuta questo articolo