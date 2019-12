Si intrufola in una scuola e prende a calci la porta: “Arrestatemi, non so dove dormire”

16 Dicembre 2019 20:11

28enne irrompe in una scuola con l’intento di essere arrestato: “Non sono dove dormire”

Attimi di panico questa mattina in una scuola di Lucca. Un 28enne tunisino ha fatto irruzione di nascosto nel plesso scolastico Sandro Pertini ha cominciato a tirare calci, con l’intento che venisse allertata la Polizia e venisse arrestato. Il suo scopo era quello di finire in manette perché non aveva un posto dove dormire.

Il tunisino ha fatto accesso nel plesso sfruttando il suono della campanella, si è recato in palestra e ha iniziato a tirare calci a una porta. I ragazzi allarmati hanno immediatamente allertato i professori, che in attesa dell’arrivo degli agenti hanno messo in sicurezza gli studenti e tentato di placare la furia del 28enne. Alla vista dei poliziotti il tunisino si è avvicinato porgendo i polsi e chiedendo le manette. “Arrestatemi, non so dove dormire“- ha detto. Il 28enne è stato accompagnato in questura e ed è stato denunciato a piede libero per invasione di edifici pubblici e per inosservanza del foglio di via obbligatorio da Lucca, che gli è stato comminato sei mesi fa.

Valuta questo articolo