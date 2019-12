31 Dicembre 2019 14:00

Sfruttò minori per accattonaggio a Reggio Calabria: 59enne arrestata in autostrada nei pressi di Gorizia

Una 59enne romena è stata arrestata dalla Polizia ieri sera (deve scontare due anni di carcere) sull’autostrada nei pressi di Gorizia in quanto destinataria di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per i reati di impiego di minori nell’accattonaggio e inosservanza dell’obbligo dell’istruzione dei minori. L’ordinanza era stata emessa nel 2014 dal tribunale di Reggio Calabria.

