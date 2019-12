Settimana Quasimodiana, mostre, eventi e concerti a Messina: ecco tutte le iniziative in programma

4 Dicembre 2019 13:52

Una settimana di eventi, mostre, concerti musicali, recital di poesia e conferenze, dedicata al poeta, Salvatore Quasimodo, premio Nobel per la Letteratura nel 1959, di cui la Città Metropolitana d Messina possiede gran parte dell’Archivio

Ritorna anche quest’anno a Messina il consueto e atteso appuntamento con la Settimana Quasimodiana, che giunge alla nona edizione. L’appuntamento culturale, promosso dalla Città Metropolitana di Messina, Servizio Cultura e a cura del Comitato organizzatore per le celebrazioni quasimodiane, cui fanno parte, oltre l’Ente, l’Università degli Studi di Messina, il Parco Salvatore Quasimodo di Roccalumera, la Fondazione Piccolo di Calanovella, il Teatro Vittorio Emanuele di Messina, il Conservatorio “A. Corelli”, gli Istituti Scolastici “Jaci” e “Minutoli-Quasimodo” prenderà avvio sabato 7 dicembre e si concluderà il 14 dicembre 2019. Una settimana di eventi, mostre, concerti musicali, recital di poesia e conferenze, dedicata al poeta, Salvatore Quasimodo, premio Nobel per la Letteratura nel 1959, di cui la Città Metropolitana d Messina possiede gran parte dell’Archivio. Il programma degli eventi sarà illustrato nel corso della conferenza stampa in programma venerdì 6 dicembre 2019, alle ore 11.00, presso l’ex Sala Giunta di Palazzo dei Leoni.

Valuta questo articolo