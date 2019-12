1 Dicembre 2019 14:35

Serie D diretta LIVE, i risultati della 14ª giornata del Girone I: l’Acr Messina sfida il Nola, il Palermo in casa del Giugliano. L’Fc a San Tommaso, la Cittanovese cerca i tre punti a Marsala

Serie D diretta LIVE- Tutto pronto per le partite della 14ª giornata del Girone I di Serie D. L’Acr Messina sfida il Nola, il Palermo in casa del Giugliano. L’Fc a San Tommaso, la Cittanovese cerca i tre punti a Marsala. Il Castrovillari in casa contro il Licata mentre l’Acireale cerca la vittoria contro il Corigliano. Ecco il programma completo.

RISULTATI:

Acr Messina-Nola 1-0

Castrovillari -Licata 0-0

Acireale -Corigliano 2-0

Giugliano -Palermo 0-1

Marina di Ragusa-Roccella 1-0

Marsala-Cittanovese 0-2

Palmese-Savoia 0-1

San Tommaso -Fc Messina 0-2

Troina-Biancavilla 1-1

CLASSIFICA:

Palermo 34

Savoia 26

Licata 24

Giugliano 22

Acireale 22

Biancavilla 22

Troina 22

Acr Messina 20

FC Messina 20

Castrovillari 17

Cittanovese 16

Marsala 15

Nola 14

Marina di Ragusa 11

San Tommaso 11

Roccella 10

Corigliano 9

Palmese 7

