Serie D: disponibili in prevendita i biglietti di Messina-Palmese

10 Dicembre 2019 18:42

Serie D: l’Acr comunica che sono in vendita i tagliandi per assistere alla gara Messina-Palmese

Acr Messina comunica che sono in vendita i tagliandi per assistere alla gara Messina-Palmese, match valido per la sedicesima giornata del girone I di Serie D, in programma allo stadio “Franco Scoglio” domenica 15 dicembre 2019. I biglietti interi sono disponibili in prevendita al prezzo di € 14,00 (€ 13,00 + € 1,00 d.p.) per il settore Tribuna e di € 9,00 (€ 8,00 + € 1,00 d.p.) per il settore Curva Sud. Previste agevolazioni per le categorie “Donne”, “Under 14” (nati dall’1 gennaio 2005 al 31 dicembre 2009) e “Over 65” (nati entro il 31 dicembre 1954), che potranno usufruire dei seguenti prezzi: € 7,00 (€ 6,00 + € 1,00 d.p.) per il settore Tribuna e € 5,00 (€ 4,00 + € 1,00) per il settore Curva Sud. Ingresso gratuito per i bambini nati dall’1 gennaio 2010.

È possibile acquistare i biglietti presso i seguenti punti vendita autorizzati Postoriservato della provincia di Messina:

Bar delle Rose : piazza Castronovo, via Garibaldi 455 – Messina. Tel. 090.53812

: piazza Castronovo, via Garibaldi 455 – Messina. Tel. 090.53812 Bar Maracanà : viale San Martino 403 – Messina. Tel. 090.2932010

: viale San Martino 403 – Messina. Tel. 090.2932010 Bossa Box Office : via T. Cannizzaro 132 – Messina. Tel. 090.669206

: via T. Cannizzaro 132 – Messina. Tel. 090.669206 Il botteghino : viale della Libertà 391 – Messina. Tel. 090.343818

: viale della Libertà 391 – Messina. Tel. 090.343818 Tabacchi Lauro Giuseppe , Via Salandra 50, angolo Piazza San Clemente 6 – Messina. Tel. 0902921930

, Via Salandra 50, angolo Piazza San Clemente 6 – Messina. Tel. 0902921930 Tabacchi Manganaro : S.S. 114 km 15.300 Giampilieri Marina – Messina. Tel. 090.810761

: S.S. 114 km 15.300 Giampilieri Marina – Messina. Tel. 090.810761 Tabacchi Grandi Numeri di Ballarò Letterio: viale Europa 243 – Torregrotta (Me). Tel. 090/9981754

I sostenitori ospiti della Palmese potranno acquistare i biglietti in prevendita online al sito di Postoriservato al prezzo di € 11,50 (€ 10,00 + € 1,50 d.p.) I tagliandi saranno in vendita anche la domenica presso la biglietteria del “Pala Rescifina”, che sarà aperta dalle ore 12.30. Il costo al botteghino dei biglietti sarà di € 15,00 per l’ingresso in Tribuna e di € 10,00 per la Curva Sud. Tagliandi ridotti disponibili al botteghino al prezzo di € 8,00 per la Tribuna e di € 6,00 per la Curva Sud. L’apertura dei cancelli è prevista alle ore 13.00.

