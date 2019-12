Serie C, Catania in difficoltà: ma la società smentisce (per ora) la trattativa per la cessione del club

3 Dicembre 2019 16:36

Serie C, il Catania ha diramato un comunicato: al momento non esiste alcuna trattativa per la cessione del club

Non è stato un girone d’andata facile per il Catania. Le premesse di inizio stagione non sono state confermate ed il club siciliano naviga oggi soltanto in zona play off, lontanissimo dalle squadre in vetta alla classifica. La recente aggressione ai danni dell’ad Pietro Lo Monaco ha complicato una situazione già molto delicata, con il club immerso anche in un momento di difficoltà economica. Il presidente Antonino Pulvirenti recentemente ha evitato di creare allarmismi: “i bilanci della società, la classifica senza punti di penalizzazione, l’operatività che il gruppo di cui sono a capo espleta quotidianamente con i suoi professionisti, sono la prova chiara di quella che è la condizione del club. In serie C criticità ce ne sono state, anche peggiori di quelle attuali, ma le abbiamo sempre affrontate e superate. Il Catania è in vendita, ma finché ne sarò a capo non morirà”, ha riferito il patron rossoblu.

Catania, la trattiva con Follieri: al momento arriva la smentita dei legali

Nei giorni scorsi i legali di Pulvirenti hanno avuto un colloquio telefonico con Follieri, interessato all’acquisto del Catania. In città si è vociferato di una possibile chiusura nelle trattative entro le prossime settimane, ma la società ci tiene a sottolineare che non è così: “con riferimento agli articoli di stampa apparsi su alcuni quotidiani, l’avvocato Giuseppe Gitto, legale della società Calcio Catania, evidenzia che non è in corso alcuna trattativa con il signor Raffaello Follieri né, tantomeno, vi è in corso alcuna attività di due diligence. L’avvocato Gitto precisa che sono intercorse solo due telefonate con i legali del Follieri e che è stata richiesta dalla società Calcio Catania, prima di avviare ogni trattativa, una evidenza fondi da parte di primario istituto bancario italiano. Il mancato soddisfacimento di questa richiesta impedisce qualsiasi trattativa”.

