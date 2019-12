Serie B, si risveglia il Crotone: gli squali battono 2-1 il Livorno, la classifica aggiornata

21 Dicembre 2019 17:05

Serie B, il Crotone torna alla vittoria: superato in rimonta il Livorno per 2-1. I risultati della 17ª giornata e la classifica aggiornata

Sabato di festa all’Ezio Scida. Il Crotone ha battuto 2-1 il Livorno e torna in piena zona play-off. Una vittoria tanto attesa, che mancava dallo scorso 8 novembre (3-1 contro l’Ascoli). Eppure le fasi iniziali dell’incontro odierno non lasciavano presagire nella di buono: la formazioni ospite infatti è subito passata in vantaggio al 12′ con Marras. La maggiore tecnica dei padroni di casa è cresciuta col passare dei minuti e, già nel primo tempo, la grande reazione ha fruttato le reti di Cuomo e Crociata. L’assalto dei toscani nella ripresa e i nove minuti di recupero concessi dall’arbitro ha destato qualche preoccupazione agli squali, che comunque sono riusciti con le unghie a difendere il risultato sino al fischio finale. Di seguito i risultati delle altre gare delle ore 15 e la classifica aggiornata:

Cittadella-Chievo 1-1

Crotone-Livorno 2-1

Empoli-Salernitana 1-1

Juve Stabia-Venezia 2-0

Perugia-Entella 2-0

LA CLASSIFICA

Benevento 37 Pordenone 28 Frosinone 26 Perugia 26 Cittadella 26 Crotone 25 Chievo Verona 25 Virtus Entella 25 Ascoli 24* Pisa 23* Salernitana 23 Empoli 22 Pescara 21* Spezia 20* Cremonese 20* Juve Stabia 20 Venezia 19 Cosenza 14* Trapani 13* Livorno 11

*squadre con una partita in meno

