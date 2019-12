Sciolto il comune di Africo per infiltrazioni mafiose

3 Dicembre 2019 08:59

Lo scioglimento del Comune di Africo è stato deliberato dal Cdm

Il Cdm “ha deliberato lo scioglimento per diciotto mesi dei Consigli comunali di Africo (Reggio Calabria) e Carmiano (Lecce), e il contestuale affidamento dell’amministrazione degli enti a due Commissioni di gestione straordinaria. Inoltre, non essendo ancora completata l’azione di recupero e risanamento delle istituzioni locali dei comuni di Vittoria (Ragusa) e San Biagio Platani (AG), il Consiglio dei Ministri ha deliberato la proroga dell’affidamento dei due enti alle rispettive Commissioni di gestione straordinaria per un periodo di sei mesi“. E’ quanto si legge nella nota del Consiglio dei ministri.

