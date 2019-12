Lo scienziato reggino Giuseppe Alonci ai microfoni di StrettoWeb: “la divulgazione scientifica è possibile anche sul web” [INTERVISTA]

23 Dicembre 2019 15:16

Giuseppe Alonci, il giovane scienziato di Reggio Calabria che lavora a Berlino e sta seguendo una carriera prestigiosa grazie alle sue capacità, ai microfoni di StrettoWeb

Intervistato ai microfoni di StrettoWeb, il giovane scienziato di Reggio Calabria Giuseppe Alonci, ci parla a 360° delle sue attività e della sua straordinaria passione verso la chimica che lo ha portato ad alti livelli. Alonci ha conseguito il dottorato di chimica all’Università di Strasburgo e si occupa di ricerca nel campo dei biomateriali. Dal 2013 si dedica all’insegnamento e alla diffusione della chimica sul suo canale YouTube “La chimica per tutti” che riscuote un successo straordinario (conta 40.000 iscritti!), lavora in una start-up a Berlino e il 28 dicembre alle ore 17:30 presso la libreria Laruffa presenterà proprio nella sua Reggio il libro “Tutta questione di chimica” dove sono state raccontate sette brevi lezioni sul mondo che ci circonda.

Alonci nell’intervista ci parla anche dell’importanza della chimica anche nelle cure chemioterapiche.

“La chimica non è quella materia noiosa che avete studiato a scuola, non sono solo formule da imparare a memoria. La chimica è una lingua, una lingua ricca di storie e di racconti, una delle tante lingue che possiamo usare per descrivere il mondo e la società”.

Ecco il video con l’intervista:

