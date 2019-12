Sardine: Zingaretti, ‘boccata ossigeno per democrazia’

1 Dicembre 2019 20:01

Roma, 1 dic. (Adnkronos) – “Dalle piazze Italiane una boccata d’ossigeno per la democrazia. Di un movimento fatto di persone libere e autonome che con passione non cedono alla retorica del populismo. Grazie a loro in Italia si stanno vivendo bellissime giornate”. Così il segretario nazionale Pd, Nicola Zingaretti.

Valuta questo articolo