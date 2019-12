Saponarese cala il tris, battuta l’Itala 3-0

23 Dicembre 2019 21:20

La Saponarese batte l’Itala 3-0 e lo fa al termine di una gara condotta dal primo minuto di gioco senza problemi

La Saponarese batte l’Itala 3-0 e lo fa al termine di una gara condotta dal primo minuto di gioco senza problemi. Mister Midiri schiera dal primo minuto Tavilla tra i pali, Bonaffini, Mavilia e Pagliarin in difesa, Bonfiglio, Bertino, Fleres, Brigandì e Ruggeri a centrocampo e Giunta e Milici in avanti. La gara si sblocca al 24′ con capitan Salvo Giunta bravo a realizzare il gol del vantaggio su assist di Bonfiglio. I padroni di casa continuano ad attaccare, ma non riescono a chiudere il match e vanno a riposo sull’1-0. Nel secondo tempo, continua il monologo dei locali, che porterà al raddoppio ad opera di Milici abile a calciare da posizione difficile e battere il portiere ospite. Il tris arriva dal dischetto con Nico Fleres bravo a spiazzare il portiere e chiudere i giochi. Saponarese chiude il 2019 alzando la voce in campionato con un sonoro 3-0 ai danni dell’ostica Itala.

