Sant’Agata Militello: conferita la cittadinanza onoraria al professor Sabatino Carianni [FOTO]

18 Dicembre 2019 16:45

Conferita la cittadinanza onoraria al professor Sabatino Carianni, noto e stimato chirurgo ortopedico, per decenni primario del reparto di ortopedia dell’ospedale di Sant’Agata Militello

Il comune di Sant’Agata Militello ha conferito la cittadinanza onoraria al professor Sabatino Carianni, noto e stimato chirurgo ortopedico, per decenni primario del reparto di ortopedia dell’ospedale di Sant’Agata Militello. La cerimonia di conferimento della cittadinanza si è svolta ieri al Castello Gallego alla presenza del sindaco Bruno Mancuso, del vice sindaco Calogero Pedalà, del presidente del consiglio comunale Andrea Barone.

“E’ un riconoscimento dovuto ad un professionista che per 35 anni ha svolto con competenza e spirito di servizio la propria opera nel nostro ospedale, mostrando doti umane e professionali non comuni, contribuendo a fare conoscere la nostra città anche oltre confine”, ha commentato il sindaco Bruno Mancuso.

L’assegnazione della cittadinanza onoraria al professor Sabatino Carianni era stata sollecitata dalla comunità locale, evidenziando lo spessore umano e professionale del chirurgo ortopedico, conosciuto ed apprezzato in Italia ed all’estero per le sue competenze tecniche e relazioni e per la sua attività professionale svolta nel territorio della provincia di Messina dal 1974 ad oggi distinguendosi per le notevoli capacità nel campo dell’interventistica ortopedica.

