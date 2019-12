7 Dicembre 2019 20:00

Sanità in Calabria, Pino Greco (Articolo 1): “si va verso la stabilizzazione dei precari del Servizio Sanitario nazionale e lo scorrimento delle graduatorie in sanità anche di idonei non vincitori”

“Basta con la precarietà. L’impegno del Ministro Roberto Speranza si traduce in fatto concreto con gli emendamenti alla manovra di bilancio oggi ufficialmente depositati, si va verso la stabilizzazione dei precari del Servizio Sanitario nazionale e lo scorrimento delle graduatorie in sanità anche di idonei non vincitori“. E’ quanto scrive in una nota il Segretario Regionale MDP-Articolo 1, Pino Greco. “Questa è una battaglia che Articolo Uno – prosegue- sta portando avanti da tempo e queste sono due misure fortemente volute da Speranza che vanno a coprire le carenze di organico e si comincia a dare finalmente stabilità in un settore che ha bisogno di azioni concrete e non di propaganda o di scontate passerelle. Per superare il precariato si include anche chi ha maturato 3 anni di anzianità fino al 30 giugno 2019. Finalmente anche nella Sanità calabrese si apre una nuova stagione. Esprimo quindi grande apprezzamento anche se tante cose sono ancora da fare ma sono certo che con un Ministro come Roberto Speranza si raggiungeranno ottimi risultati”, conclude.

