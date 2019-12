29 Dicembre 2019 19:59

Tutto è pronto per il 44° Capodanno di corsa. La stagione podistica toscana si aprirà anche nella circostanza, con la manifestazione organizzata dalla sezione dei Veterani dello Sport di San Giovanni Valdarno, presieduta da Mauro Pini. Per la città l’appuntamento del 1 gennaio 2020 è il più importante dell’anno e vedrà impegnati numerosi praticanti in una gara competitiva di oltre 13 chilometri e una non agonistica superiore ai 5 chilometri.

