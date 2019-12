Matteo Salvini a Reggio Calabria, tra selfie e contestatori in agguato: caos e tafferugli a Palazzo Campanella [VIDEO]

12 Dicembre 2019 20:48

Matteo Salvini a Reggio Calabria: contestatori in agguato a Palazzo Campanella

Caos e tafferugli questa sera a Palazzo Campanella a Reggio Calabria, dove il leader della Lega Matteo Salvini ha tenuto un comizio. Mentre stava per concludere il suo discorso, una terremotata marchigiana tra il pubblico dell’Auditorium si è alzata in piedi, inveendo contro l’ex ministro: la donna, come si evince dal video a corredo dell’articolo, è stata immediatamente allontanata dalla Polizia, tra i fischi della folla. Momenti di tensione non sono mancati anche dopo la fine del comizio. Salvini si è intrattenuto insieme a fan e simpatizzanti per i suoi immancabili selfie, e per poco non si è sfiorata la rissa (vedi video a corredo dell’articolo).

Il leader della Lega oggi è stato a Catanzaro e Vibo Valentia in vista delle elezioni regionali del 26 gennaio: nel capoluogo ha inaugurato la nuova sede regionale della Lega, si è poi spostato a Vibo, dove ha inaugurato la sede provinciale e incontrato militanti e simpatizzanti, infine nel tardo pomeriggio ha fatto tappa a Reggio Calabria.

Questo sera in città erano circa una trentina le sardine reggine che attendavano sotto la pioggia l’arrivo del leader della Lega.

