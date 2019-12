Salvini a Reggio Calabria, Emilio Imbalzano: “entusiasmo per la visita in città del leader della Lega”

11 Dicembre 2019 23:00

“Esprimiamo particolare soddisfazione perché Reggio Calabria e la sua Provincia accolgono con entusiasmo la visita del Senatore Matteo Salvini che ha inteso venire a trovarci, in linea con i propositi e le ormai innumerevoli volte, a testimonianza di particolare interesse verso la nostra città. L’Auditorium ” Calipari” del Consiglio Regionale della Calabria, alle ore 17.30 di questo giovedì 12 prenatalizio, si prepara alla migliore ospitalità“. E’ quanto scrive in una nota Emiliano Imbalzano, Consigliere comunale Reggio Calabria. “Il Senatore Matteo Salvini – prosegue- offrirà spazi di interazione volti al perfezionamento delle proposte ed a calibrare i programmi per provare a migliorare la qualità della vita dei Calabresi. La “Lega Calabria per Salvini premier” non ha mai governato l’ente regionale e gli enti locali calabresi quindi è l’unica proposta politica che non ha responsabilità oggettive su tutti i parametri ed i fattori di qualità della vita e dei servizi socio-economici che vedono la Calabria terz’ultima in Europa, cenerentola d’Italia, che lascia a 5 anni dalla laurea i suoi giovani senza una congrua opportunità di merito lasciandoli “scappare”. Tanti i temi che si affronteranno: dal comparto sanitario, con “l’emigrazione sanitaria”, un ossimoro, all’attenzione a infrastrutture e trasporti con un programma chiaro sul rilancio dell’aeroporto, alle grandi problematiche del porto di Gioia Tauro, alle insufficienti dotazioni di capitali produttivi con la carenza di offerta lavorativa ed una disoccupazione da record. Una regione meravigliosa che merita le sue opportunità”, conclude.

