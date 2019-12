Matteo Salvini: “spero lo possa esprimere la Lega il candidato sindaco di Reggio Calabria” [VIDEO]

12 Dicembre 2019 21:45

Matteo Salvini parla delle elezioni comunali di Reggio Calabria: “”la Lega spero possa esprimere il candidato sindaco, abbiamo il dovere di dare risposte ai cittadini”

Ultima tappa a Reggio Calabria per Matteo Salvini dopo le iniziative a Vibo Valentia e Catanzaro in vista delle elezioni regionali del prossimo 26 gennaio. Tanto entusiasmo per il leader della Lega all’auditorium Calipari dove, nel suo discorso, ha parlato di tematiche nazionali e locali.

Salvini a Reggio Calabria: “la Lega spero possa esprimere il candidato sindaco di Reggio Calabria”

Dopo il bagno di folla a Palazzo Campanella, il leader del Carroccio si è fermato con i giornalisti fornendo alcune indicazioni chiare sulla strategia della Lega dei prossimi mesi. Salvini si è soffermato brevemente sulle comunali di Reggio Calabria auspicando che “la Lega possa esprimere il candidato sindaco”.

Salvini a Reggio Calabria: “sul candidato presidente non ho grande preoccupazione

Come ho detto a più riprese nella giornata di oggi – afferma Matteo Salvini- non ho grande preoccupazione sul candidato presidente. Credo che a ore avremo il nome e a prescindere di chi sarà scommetto che si vincerà tranquillamente alle elezioni regionali”, è sicuro il leader della Lega”.

Salvini a Reggio Calabria: “sono molto contento di aver visto la sala piena di gente”

E’ molto contento, Matteo Salvini, dell’accoglienza avuta in Calabria ed in particolare a Reggio: “bello vedere la sala piena di gente. Qui c’era gente orgogliosa di essere reggina così come io lo sono di essere milanese. Le differenze sono un valore”.

Salvini a Reggio Calabria: “i problemi da risolvere sono tanti ma sono fiducioso”

“La sanità, l’acqua, i rifiuti sono tanti i problemi da risolvere ma oggi ho percepito tanta voglia di futuro e gente non rassegnata e noi abbiamo il dovere di dare risposte chiare e serie ai cittadini. Avremo 5 anni per risolvere tutte le criticità della Calabria”, conclude con queste parole il tour di Matteo Salvini in Calabria.











