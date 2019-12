Salvini a Catanzaro: “chiunque sia il candidato alle regionali vincerà il Centro/Destra e la Lega sarà il primo partito”

12 Dicembre 2019 11:29

Salvini a Catanzaro, inaugurata la nuova sede regionale della Lega: “siamo qui per il cambiamento e saremo il primo partito”

“Siamo qui per il cambiamento”. Lo ha detto, Matteo Salvini, inaugurando la nuova sede regionale calabra della Lega, in una palazzina di Catanzaro. Ad accogliere il leader della Lega, un centinaio di militanti, il commissario regionale Invernizzi ed il deputato lametino Furgiuele. Il capo del Carroccio si sofferma anche sulle imminenti regionali del 26 gennaio: “a prescindere del nome del candidato, che comunque sarà scelto a breve, vinceremo le elezioni”.

Salvini a Catanzaro: “finalmente in consiglio regionale eleggeremo dei leghisti. Saremo il primo partito”

“Vinceremo le elezioni regionali in Calabria a prescindere dal candidato”, è convinto Matteo Salvini a Catanzaro e prosegue “finalmente avremo dei leghisti eletti in consiglio regionale della Calabria”. Poi si rivolge ai giornalisti: “è utile che mi domandate del candidato presidente, di sicuro lo sceglieremo presto e la Lega sarà il primo partito”.

Salvini a Catanzaro: “vertice per il candidato presidente? Usiamo il telefono”

“Per il candidato in Calabria utilizzeremo il telefono. O le riunioni le facciamo in aereo, ma poi mi indagano, oppure a telefono che è piuù facile”. E’ quanto ha affermato il leader della Lega, Matteo Salvini, escludendo un vertice con Berlusconi e Meloni per stabilire il candidato in Calabria.

Salvini a Catanzaro: “il Porto di Gioia Tauro è una grande possibilità”

Matteo Salvini parla del Porto di Gioia Tauro: “lo scalo reggino è una grande possibilità di sviluppo della regione, purtroppo alcune scelte hanno rallentato lo sviluppo dell’infrastruttura”. “Non promettiamo miracoli, qui la sinistra ha fatto solo danni, saranno 5 anni intensi per il nuovo governo”, sottolinea il leader della Lega.

Salvini a Catanzaro: “i grillini hanno perso la bussola in Calabria come a Roma”

“Non commento i problemi locali e nazionali dei Cinque Stelle: è evidente che hanno perso la bussola. Se uno passa da mai con il Pd e poi si abbraccia al Pd e’ ovvio che perda il suo popolo. Ma ognuno è padrone del suo destino”. E’ quanto ha affermato il leader della Lega, Matteo Salvini nella sua visita a Catanzaro.

Salvini a Catanzaro: “sulle infrastrutture da Toninelli alla De Micheli non è cambiato niente”

“Sulle infrastrutture da Toninelli alla De Micheli non è cambiato niente: più dei ministri dei cantieri, sono i ministri dei blocchi”. E’ quanto ha affermato Matteo Salvini in conferenza stampa a Catanzaro.

Salvini a Catanzaro: “lavoriamo a un progetto sull’immigrazione. Le case sono per i calabresi che vogliono tornare”

Matteo Salvini in conferenza stampa a Catanzaro: “lavoriamo a un progetto sull’immigrazione in tante regioni, non solo in Calabria, ad alto tasso di fuga: noi crediamo che l’immigrazione privilegerà quei calabresi che vogliono tornare nella loro terra. Le case sono per loro”.

Salvini indagato: “prendevo voli per inaugurare caserme, non per andare in vacanza”

Matteo Salvini indagato dalla procura di Roma per abuso di ufficio afferma: “leggo che sono inquisito. Ma tutti i miei voli di Stato erano per motivi di Stato, da ministro del’Interno, per inaugurare caserme. Mai fatto voli di Stato per andare in vacanza, quello lo fanno altri”.

Salvini a Catanzaro: “preferisco il tonno Sardanelli”

“Preferisco il tonno Sardanelli, nessuno di offenda, ma io preferisco altro”, chiara battuta di Matteo Salvini in riferimento al candidato del Partito Democratico, Pippo Callipo, industriale del tonno.

