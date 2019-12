Salvini in Calabria, la leader delle Sardine calabresi: “pronti ad azioni antisovraniste”

11 Dicembre 2019 12:31

Salvini in Calabria, la leader delle Sardine calabresi Jasmine Cristallo: “intraprenderemo una serie di iniziative antisovraniste in tutta la regione”

Si mobilitano le Sardine calabresi in vista del tour in Calabria del leader della Lega, Matteo Salvini, in vista delle elezioni regionali del 26 gennaio. In un’intervista su “Il Foglio”, Jasmine Cristallo, leader delle Sardine calabresi, afferma: “siamo pronti ad intraprendere una serie di iniziative antisovraniste in tutta la regione”. Poi Cristallo ritorna sull’appello all’unità ripreso a più riprese da Mario Oliverio: “nasceva dalla consapevolezza di una frammentazione politica importante in vista delle elezioni regionali del prossimo 26 gennaio. Serviva un atto di coraggio per esaltare ciò che unisce piuttosto a ciò che divide auspicando la discesa in campo di una nuova classe dirigente basata sui giovani per frenare le forze politiche aggressive”, conclude.

