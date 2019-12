16 Dicembre 2019 11:44

Salvini a Bari: dopo il comizio alla Fiera del Levante il leader della Lega si è concesso una cena con la fidanzata Francesca Verdini

Dopo giorni di fatiche in giro per l’Italia, Matteo Salvini si abbandona ad una dolce cena con la fidanzata Francesca Verdini. Dopo aver invocato un “comitato di sicurezza nazionale” tra le forze di maggioranza ed opposizione durante il comizio alla Fiera del Levante a Bari per lanciare le regionali in Puglia, il leader della Lega ha cenato con annessi baci e abbracci con la figlia di Denis Verdini, come si evince dalle foto a corredo dell’articolo.

