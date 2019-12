Rosarno: venerdì un focus sul futuro delle Politiche di coesione in Calabria

11 Dicembre 2019 11:55

Si terrà a Rosarno il 13 dicembre a partire dalle 10.00 presso la sala convegni dell’Istituto di Istruzione Superiore “R. Piria” “The future for the Cohesion policy”, un focus partecipato sui progetti realizzati e il futuro delle Politiche di coesione in Calabria. Il meeting strutturato come un dialogo aperto con i giovani delle scuole superiori della Piana di Gioia Tauro farà il punto sulle politiche di coesione nella nostra regione.

L’Iniziativa rientra tra le azioni di comunicazione rivolte, alla cittadinanza ed in particolare ai giovani, che il Centro EDIC “Calabria&Europa” di Gioiosa Jonica sta realizzando in diverse location della Calabria. In questo caso il partenariato con l’Istituto Piria di Rosarno guidato dalla dirigente Maria Rosaria Russo ha permesso di coinvolgere nel percorso le scuole interessate ad Asoc1920 della Piana di Gioia Tauro; quindi la collaborazione del Dipartimento Programmazione della Regione Calabria ha permesso di sostenere anche i costi di trasporto delle scuole di Polistena e Cittanova impegnate nel percorso di A scuola di Open coesione con il monitoraggio sui progetti e le opere realizzate grazie ai fondi per la Coesione in Calabria. L’evento prevede il contributo tra le autorità di Maria Rosaria Russo – Dirigente Scolastico dell’istituto “R. Piria”, di Giuseppe Idà – Sindaco del Comune di Rosarno e di Raffaella Rinaldis – Direttore Fimmina TV. Quindi i lavori condotti da Alessandra Tuzza responsabile dell’Edic di Gioiosa Jonica ospiteranno gli interventi su: le Istituzioni Europee l’attuazione e il futuro delle Politiche di Coesione, di Francesco Molica esperto della Commissione Europea DG Regio; gli Esempi di buone pratiche calabresi realizzati grazie ai Fondi EU panoramica sullo stato delle Politiche di Coesione in Calabria invece sarà sviluppato da Ivonne Spadafora- Responsabile Comunicazione Por Calabria. Il Percorso di monitoraggio civico sui Fondi Sie nelle scuole calabresi sarà dettagliato da Loredana Panetta e Nicolò Palermo dell’Edic “Calabria&Europa” di Gioiosa Jonica; quindi La Politica di coesione e l’Europa dei popoli sarà il contributo di Angelo Viglianisi Ferraro, docente dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria. A chiusura dell’evento il dialogo con gli studenti di Asoc e i loro colleghi del triennio del Piria. Per rendere i lavori meno gravosi per i giovani monitor verranno portati esempi e casi concreti e saranno utilizzati e divulgati il sito web www.opencoesione.it e l’iniziativa #UE in My Region. Un percorso misto tra dialogo e scoperta digitale dei fondi Europei e delle priorità di sviluppo alla base delle politiche di coesione. Naturalmente gli esperti di EDIC Calabria&europa si occuperanno di affiancare i relatori esterni intavolando il dibattito con i giovani protagonisti del territorio attivi investigatori per la conoscenza e il monitoraggio dei progetti realizzati grazie alle politiche di coesione in ambito regionale.

