Rizziconi, cresce l’attesa per il Presepe vivente

24 Dicembre 2019 11:29

Rizziconi rinnoverà la magia del Presepe Vivente per le vie del vecchio borgo

Nel pomeriggio del 29 dicembre, Rizziconi rinnoverà la magia del Presepe Vivente per le vie del vecchio borgo. L’organizzazione, giunta ormai alla 5ͣ edizione, è curata dall’associazione E.Sa.T – Ente Sacra Tragedia – con il patrocinio del Comune di Rizziconi e la collaborazione delle associazioni dislocate sul territorio stesso. Presso le vie del centro storico, a partire dalle ore 15:30 con ingresso libero in Via Rattazzi, sarà possibile fare un salto indietro nel tempo e assistere alla suggestiva ricostruzione della Natività di Gesù, animata da numerosi figuranti nonché da alcune attrattive quali giocolieri e artisti di strada. Il percorso prevede una riscoperta degli antichi mestieri – l’ebanista, il fabbro, l’artigiano, il maniscalco, le tessitrici – ma anche una degustazione culinaria delle tipiche caldarroste e zeppole e la preparazione della ricotta e dei formaggi. “Ringrazio il Comune di Rizziconi e tutti coloro che con il loro supporto, economico e fattivo, ci hanno permesso ancora una volta di realizzare il Presepe Vivente e di portare avanti questa antica tradizione – afferma il Presidente dell’E.Sa.T, Luigi Simonetta – . Vi aspettiamo numerosi”. La rappresentazione si concluderà in processione, con in testa la Natività ed i Re Magi, verso la Chiesa Matrice, per la consueta benedizione ed il bacio del Bambino.

