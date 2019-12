Risultati Serie C Girone C, 18ª giornata: pari tra Paganese e Catanzaro, la classifica aggiornata

7 Dicembre 2019 19:18

Risultati Serie C Girone C, 18ª giornata, gli ultimi importanti aggiornamenti sulla terza categoria italiana

Risultati Serie C – Si torna subito in campo per la diciottesima giornata del campionato di Serie C, un turno in grado di portare importanti indicazioni per il proseguo della stagione. La prima gara è l’anticipo tra Paganese e Catanzaro, terminato per 1-1. Domenica il resto della giornata con tante partite importanti, l’Avellino affronta davanti al pubblico amico la Sicula Leonzio, stesso discorso per il Catania che dovrà vedersela con il Rende. La Reggina impegnata contro la Viterbese ha intenzione di ottenere la decima vittoria consecutiva mentre il big match mette di fronte Bari e Potenza, due squadre che occupano le zone altissime della classifica. Infine promette spettacolo anche la partita tra Ternana e Casertana. Ecco tutto il programma della giornata e la classifica aggiornata.

SABATO

ore 20,45

Paganese-Catanzaro 1-1

DOMENICA

ore 14,30

Avellino-Sicula Leonzio

ore 15

Catania-Rende

Picerno-Monopoli

Reggina-Viterbese

Rieti-Bisceglie

Vibonese-Teramo

Virtus Francavilla-Cavese

ore 17,30

Bari-Potenza

Ternana-Casertana

LA CLASSIFICA

REGGINA 43 POTENZA 36 TERNANA 36 MONOPOLI 34 BARI 33 CATANZARO 25 CATANIA 24 VIBONESE 23 TERAMO 23 CASERTANA 22 VITERBESE 21 CAVESE 21 PAGANESE 21 AVELLINO 20 FRANCAVILLA 19 PICERNO 17 BISCEGLIE 12 SICULA LEONZIO 11 RIETI 11 (-1) RENDE 10

