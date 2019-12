Risultati Serie B, il Crotone cala il tris e vola in classifica: Cosenza beffato nel finale [FOTO]

29 Dicembre 2019 17:04

Risultati Serie B, importanti indicazioni che riguardano il Crotone ed il Cosenza, la classifica aggiornata

Si sono concluse altre partite importanti valide per la nuova giornata del campionato di Serie B, un turno che ha dato importanti indicazioni per due squadre calabresi, il Crotone ed il Cosenza. Continua l’ottimo momento del Crotone, il club calabrese è una seria candidata alla promozione, tutto facile nel match davanti al pubblico amico contro il Trapani, 3-0 che non lascia dubbi sull’andamento dell’incontro. Vittoria nel finale per la Juve Stabia contro il Cosenza nello scontro salvezza, sorpresa del Venezia che ha vinto sul campo del Perugia. Stagione sempre più da incorniciare per il Pordenone che riscatta l’ultima sconfitta contro la Salernitana e vince 1-0 contro la Cremonese. Ecco tutti i risultati e la classifica aggiornata.

CITTADELLA-ENTELLA 1-3

CROTONE-TRAPANI 3-0

JUVE STABIA-COSENZA 1-0

PERUGIA-VENEZIA 0-1

PISA-FROSINONE 0-0

PORDENONE-CREMONESE 1-0

SPEZIA-SALERNITANA 2-1

LA CLASSIFICA

BENEVENTO 43 PORDENONE 34 CROTONE 31 CITTADELLA 29 ENTELLA 29 PERUGIA 27 ASCOLI 27 FROSINONE 27 SALERNITANA 26 PESCARA 26 CHIEVO 26 PISA 24 SPEZIA 24 JUVE STABIA 24 EMPOLI 22 VENEZIA 22 CREMONESE 21 COSENZA 20 TRAPANI 15 LIVORNO 11

