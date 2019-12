Risultati Serie B, colpaccio del Crotone all’ultimo respiro: la classifica [FOTO]

26 Dicembre 2019 17:08

Si è giocato un turno importante valido per il campionato di Serie B, colpo grosso in trsferta per il Crotone

Si sono giocate alcune partite valide per la giornata di Santo Stefano in Serie B, un turno che ha regalato importanti indicazioni e spettacolo. Salernitana da impazzire che ha superato nettamente la sorpresa Pordenone. Continua la stagione magica del Cittadella che ha vinto sul campo del Venezia, 1-2 il risultato finale. Gol e spettacolo tra Trapani e Perugia, finisce 2-2. Nel big match successo del Benevento che sbanca il campo del Chievo e si avvicina sempre di più alla promozione. La Juve Stabia ferma la Cremonese. Colpo grosso per il Crotone che ha vinto sul difficilissimo campo del Frosinone, per gli ospiti le reti sono state realizzate da Mazzotta e Marrone in pieno recupero.

COSENZA-EMPOLI 1-0 CHIEVO-BENEVENTO 1-2 CREMONESE-JUVE STABIA 1-1 FROSINONE-CROTONE 1-2 LIVORNO-PESCARA 0-2 SALERNITANA-PORDENONE 4-0 TRAPANI-PERUGIA 2-2 VENEZIA-CITTADELLA 1-2

LA CLASSIFICA

BENEVENTO 43 PORDENONE 31 CITTADELLA 29 CROTONE 28 PERUGIA 27 FROSINONE 26 SALERNITANA 26 PESCARA 25 CHIEVO 25 ENTELLA 25 ASCOLI 24 PISA 23 EMPOLI 22 CREMONESE 21 JUVE STABIA 21 COSENZA 20 SPEZIA 20 VENEZIA 19 TRAPANI 15 LIVORNO 11

