Risultati Serie C Girone C, 19ª giornata: c’è Sicula Leonzio-Reggina, la Ternana va a Cava de’ Tirreni

14 Dicembre 2019 20:33

Risultati Serie C, girone C – Si gioca un’importante turno del gruppo meridionale. Si entra sempre più nel vivo, gli ultimi importanti aggiornamenti

Risultati Serie C – Un nuovo turno del girone C della Serie C. E’ l’ultima di andata, si arriva al giro di boa. Ad aprire il turno sarà Cavese-Ternana, sabato alle 21. Domenica alle 15,15 il Teramo riceve il Catania, alle 17,45 in campo le altre big del campionato. Il Bari va sul campo della Casertana, il Catanzaro riceve il Picerno, il Monopoli ospita l’Avellino, mentre il Potenza riceve la Paganese, la Reggina chiuderà il suo girone d’andata a Lentini contro la Sicula Leonzio. Ecco tutto il programma della giornata e la classifica aggiornata.

SABATO

ore 21

Cavese-Ternana

DOMENICA

ore 15,15

Rende-Rieti

Teramo-Catania

Viterbese-Virtus Francavilla

ore 17,45

Bisceglie-Vibonese

Casertana-Bari

Catanzaro-Picerno

Monopoli-Avellino

Potenza-Paganese

Sicula Leonzio-Reggina

LA CLASSIFICA

REGGINA 46 MONOPOLI 37 BARI 36 POTENZA 36 TERNANA 36 CATANIA 27 CATANZARO 26 VIBONESE 25 CASERTANA 25 PAGANESE 24 TERAMO 24 A VELLINO 23 FRANCAVILLA 22 VITERBESE 21 CAVESE 21 PICERNO 17 BISCEGLIE 13 RIETI 12 (-1) SICULA LEONZIO 11 RENDE 10

