Serie C girone C, i risultati e la classifica: Reggina a Teramo, c’è Catanzaro-Ternana

1 Dicembre 2019 12:10

Serie C girone C – Tutti gli aggiornamenti in diretta e in tempo reale sul girone meridionale di terza serie: i risultati e la classifica

Serie C girone C, i risultati – Si gioca la 17ª giornata nel girone meridionale di terza serie. Il turno si apre con l’anticipo tra Monopoli e Virtus Francavilla. Alle 15 sono in programma cinque partite, tra le quali Teramo-Reggina, Rende-Bari e Catanzaro-Ternana, il big match di giornata. Tre le gare delle 17,30, in campo anche Viterbese-Avellino. Il posticipo delle 20 è Potenza-Picerno.

DOMENICA

ore 12,30

Monopoli-Virtus Francavilla

ore 15

Catanzaro-Ternana

Cavese-Bisceglie

Rende-Bari

Rieti-Catania

Teramo-Reggina

ore 17,30

Casertana-Paganese

Sicula Leonzio-Vibonese

Viterbese-Avellino

ore 20

Potenza-Picerno

LA CLASSIFICA

REGGINA 40 POTENZA 33 TERNANA 33 MONOPOLI 31 BARI 30 CATANZARO 24 TERAMO 23 CASERTANA 22 VITERBESE 21 CATANIA 21 VIBONESE 20 CAVESE 20 FRANCAVILLA 19 PAGANESE 17 PICERNO 17 AVELLINO 17 SICULA LEONZIO 11 BISCEGLIE 11 RIETI 11 (-1) RENDE 10

